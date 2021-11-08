Ташкент, 8 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в стране построят 1164 спортивных площадок для занятия видами спорта бадминтон, стритбол и Workout в регионах в 2021—2025 годах.

Мария Николаева WORKOUT

Уполномоченным ведомствам поручено в двухмесячный срок разработать типовые проекты спортивных площадок на основе требований, предъявляемых к спортивным площадкам, и учитывая своеобразные особенности регионов, интересы, пожелания и численность населения, а также их инфраструктуру.

«Уделять внимание при создании спортивных площадок удобству места проживания населения и соответствию международным требованиям, а также обеспечению тартано-синтетического покрытия и соответствию данных спортивных площадок возрасту и интересам всех слоев населения», — говорится в документе.

Также поручено в месячный срок утвердить региональные адресные программы, предусматривающие создание спортивных площадок для занятия бадминтоном, стритболом и Workout по типовым проектам в каждой махалле районов и городов, предназначенные для реализации в 2021—2025 годах, и принять меры по широкому привлечению инициативных местных субъектов предпринимательства к организации данных работ на основе государственно-частного партнерства.

«Установить, что с 2021 года до полной реализации программы и параметров из государственного бюджета ежегодно выделяется 104 миллиарда сумов (один доллар — 10 700 сумов)», — отмечается в постановлении.

Документом на срок до 1 сентября 2024 года от таможенной пошлины освобождаются не производимые в республике специальные спортивные оборудование и принадлежности, инвентарь, строительные материалы и материально-технические ресурсы, ввозимые из-за рубежа, в целях создания и оснащения спортивных площадок по приоритетным видам спорта.