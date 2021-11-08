Москва, 8 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Российской экономике пока не грозит дефолт, но дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может быть довольно опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал мнение главы Сбербанка Германа Грефа, который не исключил того, что дальнейшее ужесточение монетарной политики ведущими регуляторами может аукнуться дефолтом ряда государств и компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Вообще странно слышать такое мнение от адепта монетаризма Германа Грефа. Но в данном случае с ним вполне можно согласиться. Да, ставки по вкладам пока не преодолели инфляционные показатели. Ключевая ставка не вышла за пределы общего роста цен в стране. Но дальнейшее повышение ключевой ставки может быть опасно, —сказал Ковригин. — Рост ключевой ставки на один процент отнимает как минимум полтора-два процента экономического роста. Это, конечно, грубый показатель, но суть он отражает. Повышение ключевой ставки ухудшает условия для ведения бизнеса: дорожают кредиты, снижается совокупный спрос на товары. Многие производители и так с трудом преодолели ковидный 2020 год, а мы ухудшаем им условия для ведения бизнеса».

Как подчеркнул Ковригин, ужесточение политики регулятором приводит к снижению деловой активности.

«Следует заметить, что большинство регуляторов других стран в 2021 отказались от повышения ключевой ставки», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы Грефа прокомментировали зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) и экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.