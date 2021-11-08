Москва, 8 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Состояние государственных финансов России не располагает к дефолту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал точку зрения главы Сбербанка Германа Грефа, который согласился с тем, что ужесточение монетарной политики ряда ведущих регуляторов может привести к дефолту некоторых стран.

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«Риск дефолта отдельных стран третьего мира с большой долговой нагрузкой имеет место как при низких ставках, так и тем более при высоких, — сказал Домащенко. — Этот риск зависит также от валютной структуры долга. Если МВФ будет помогать, то дефолтов не будет. Состояние госфинансов [РФ] не располагает к дефолту. К тому же много долга в рублях. В крайнем случае долг выкупит Банк России, у него достаточно ресурсов для этого».

По его словам, в настоящее время ближе всего к дефолту оказались такие страны, как Венесуэла, Ливан и Мозамбик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы Грефа оценил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.