Ташкент, 8 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и workоut (уличный фитнес) определены приоритетными видами спорта для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни среди населения.

Maxpixel.freegreatpicture.com Спорт

Согласно документу, на ежегодной основе будут проводиться спортивные соревнования по ходьбе и бегу — международные марафоны Tashkent Marathon, Samarkand Half Marathon и Zaamin Ultra, марафонов по триатлону и йоге — Sky Camp Bostanliq, «Все рекорды наши!» (на пять и десять тысяч шагов), бегу на разные дистанции — «На пути к новым рекордам!», по мини-футболу — «Молодежь Нового Узбекистана», «Здоровая семья — опора Нового Узбекистана» (среди семейных команд), «Кубок руководителя» (среди работников государственных органов и организаций).

Также, будут проводиться соревнования по бадминтону — «Принцессы весны», «Бадминтонная лига» (среди учащихся общих средних и профессиональных образовательных учреждений), «Кубок руководителя» (среди работников государственных и негосударственных организаций), «Сделай больше своих возможностей!» (среди широких слоев населения).

По стритболу и Workоut — «От рекорда — к рекорду!», «Против наркотиков!» (среди учащихся и студентов образовательных учреждений), «Главное не победа, а участие!» (между командами махаллей), «Побеждай ради своего села!» (среди сельских команд), «В здоровом теле — здоровый дух!» (среди работников государственных и негосударственных организаций).

Министерству туризма и спорта совместно с советом министров республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, а также соответствующими спортивными федерациями (ассоциациями) поручено организовывать вышеперечисленные спортивные соревнования на системной основе, широко привлекать к ним все слои населения, особенно молодежь.