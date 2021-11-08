Архангельск, , 18:09 — REGNUM В инфекционное отделение детской больницы Северодвинска попал подросток со 100-процентным поражением легких. У пациента диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на завотделением Елену Якушеву сообщили в минздраве Архангельской области.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Благодаря лечению состояние молодого человека удалось нормализовать.

«Сейчас мы практически вылечили пневмонию, но начались осложнения с сердцем. Коронавирус очень непредсказуем и кардинально отличается от любой другой известной нам ранее инфекции, от гриппа», — отметила врач.

По ее словам, особенно тяжелое течение коронавируса у детей было отмечено в последние несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области был выявлен 461 новый случай COVID-19.