Москва, , 18:08 — REGNUM Если в РФ легализуют майнинг криптовалюты, то власти РФ столкнутся с проблемой определения стоимости этого платежного средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«Что касается рисков, то существует проблема определения стоимости криптовалюты в момент ее зачисления, — сказала экономист. — Поэтому во многих зарубежных странах облагают налогом не полученную криптовалюту, а доход, полученный от ее продажи. Так, в Великобритании лицо, получившее криптоактивы в результате майнинга и продолжающее их хранить, обязано уплатить налог на прирост капитала при последующей продаже криптоактивов. На Мальте заработанные средства в результате продажи криптовалют от майнинга аналогичным образом считаются налогооблагаемой прибылью».

Также, как подчеркнула Левашенко, важно учитывать издержки майнеров, связанные с платой за потребление энергии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко объяснила, что РФ даст легализация майнинга криптовалют.

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