Москва, 8 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Москве отмечается дефицит отдельных марок кормов для животных. Речь, в частности, может идти о корме для кошек и собак «Grandorf». Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM частично подтвердили в сети зоомагазинов «Сами с усами». При этом назвать причину дефицита этой марки там не смогли.

skeeze Кошка

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«Любой корм можно заменить, но животное привыкает есть одну марку, оно может подходить больше по каким-то ингредиентам конкретному животному. По качеству — это хороший корм, поэтому многие предпочитают именно эту марку», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель зоомагазина.

Также собеседник ИА REGNUM отметил, что оценить возможные проблемы для животных, связанные с нехваткой этой марки корма, могут только ветеринары при чем для каждого конкретного случая в отдельности.

Напомним, что весной 2021 года Россельхознадзор запретил импорт кормов для животных из Канады, Германии, Чехии и ряда других стран. Официальная причина — использование генетически модифицированных компонентов при производстве.