Москва, , 18:07 — REGNUM Если в РФ легализуют майнинг криптовалют, это будет позитивным явлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя соответствующие планы российских властей.

Криптовалюта (сс) geralt

«Налогообложение прибыли, полученной от майнинга, — это позитивное явление. В ряде стран майнинг криптовалют уже признан предпринимательской деятельностью. Например, во Франции лица, занимающиеся майнингом, уплачивают соответствующие налоги. Причем там существует возможность применять режим налогообложения самозанятости с выплатой налога на доход физических лиц, а также пользоваться налоговыми вычетами и использовать режим микропредприятий для налоговой отчетности», — сказала Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ не нужно легализовывать майнинг и вместо этого воспользоваться опытом властей КНР, запретивших эту деятельность.

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