Москва, 8 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Разрешать в РФ майнинг криптовалюты — это всё равно что узаконить производство частных или фальшивых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут признать майнинг предпринимательской деятельностью.

Криптовалюта

«Тема майнинга криптовалют должна быть неразрывно связана с государственным подходом к регулированию крипторынка, а иначе можно заработать только когнитивный диссонанс. Запрет на майнинг в Китае не привел к росту количества майнеров в России, что стало следствием принятия закона о цифровых финансовых активах, который вступил в действие в России с этого года. Закон имеет запретительный и чрезмерно ограничительный характер. А слухи и домыслы о возможном введении ответственности вплоть до уголовной за неправомерное использование криптовалют на территории России заставили криптоэнтузиастов поискать более дружественные юрисдикции», — сказал Ордов.

По его словам, в РФ сложилась двусмысленная для майнеров ситуация.

«Результатом майнинга является получение криптовалюты, которая является цифровым финансовым активом. Вы ее можете обменять на деньги, но не на товар или услугу, так как это автоматически ставит вас вне закона. В то же время данный цифровой финансовый актив никаким образом не регистрируется и не охраняется в рамках текущего законодательства, в отличие от акций, облигаций и иных инструментов. Что должен с полученной криптовалютой делать предприниматель, если это всего лишь цифровой код на сервере, расположенном неизвестно где? Какое отношение к майнингу и его результатам имеет государство? Получается, объектом налогообложения является предприниматель. Но что он получает, оплатив налог? Возможность легализовать криптовалюту, но это денежный суррогат и явный конкурент не только цифровому, но и простому рублю», — сказал Ордов.

Как полагает экономист, власти Китая поступили последовательно и достаточно мудро — запретили майнинг и предложили криптоюань.

«Если мы верим в крипторубль, то разрешать майнить и использовать что-то, кроме него, — это всё равно что узаконить производство частных или фальшивых денег», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России майнинг предложили признать предпринимательской деятельностью.