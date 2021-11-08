Тбилиси, , 18:12 — REGNUM Грузинские врачи настаивают на госпитализации проводящей голодовку лидера оппозиционного движения «Дроа» Елены Хоштария, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Елена Хоштария Facebook.com/EKhoshtaria

Хоштария, голодающей прямо в здании парламента Грузии, на шестой день стало плохо, в связи с чем ей была вызвана карета «скорой помощи». Врачи рекомендовали Хоштария лечь в больницу, однако она категорически отказалась и от госпитализации, и от предложенного переливания крови.

Хоштария заявила, что будет голодать до тех пор, пока бывшего президента Михаила Саакашвили не переведут из тюрьмы в гражданскую клинику.

Напомним, что арестованный грузинскими властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку протеста.