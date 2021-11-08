Москва, , 18:04 — REGNUM 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не сможет помочь сборной России по футболу в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 из-за повреждения, полученного во время прошедшего уикенда. Также состав сборной из-за травмы покинул защитник «Рубина» Илья Самошников.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

На замену Самошникова был вызвал фланговый атакующий защитник Даниил Круговой, выступающий за санкт-петербургский «Зенит».

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в тринадцати матчах за «Динамо» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В ноябре сборной России предстоит сыграть со сборными Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). На данный момент подопечные Валерия Карпина с девятнадцатью очками занимают чистое первое место в турнирной таблице группы.