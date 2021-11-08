Владимир, , 18:02 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 8 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 427 тыс. 764 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация Yarregion.ru

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 376 тыс. 950 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 65 тыс. 389 носителей коронавируса. Скончались 2293 человека.

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