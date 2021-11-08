Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Nvidia разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, которая создаёт анимации эмоций на основе голоса. Об этом 8 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Искусственный интеллект Seanbatty

Программа Audio2Face работает на основе открытой платформе Nvidia Omniverse, которая позволяет создавать модели в режиме реального времени. Всё, что требуется — это предоставить ей аудиофайл с записью голоса. Отмечается, что она работает с большинством языков и имеет множество настроек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России разработан Кодекс этики искусственного интеллекта. Документ был принят в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия», который прошёл в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Пентагоном