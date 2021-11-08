Калуга, 8 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Калужской области 8 ноября на четырёх площадках открылся очередной региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки области, традиционно выступившем организатором состязаний.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Участники чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 2021

В чемпионате участвуют около 250 студентов СПО и школьников. Судить соревнования будут более 300 экспертов из числа мастеров производственного обучения, преподавателей профессиональных образовательных организаций, сотрудников предприятий региона, а также сертифицированные эксперты движения WorldSkills Russia. В 2021 году в программу Регионального чемпионата вошли шесть новых компетенций: «Технология моды», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Виноделие», «Малярные и декоративные работы», «Машинное обучение и большие данные».

Чемпионат пройдёт на площадках калужского технического колледжа, калужского колледжа экономики и технологий, калужского коммунально-строительного техникума им. И. К. Ципулина и Калужского техникума электронных приборов. Помимо студентов профессиональных образовательных организаций области будут соревноваться юниоры — учащиеся школ и организаций дополнительного образования (возрастная категория 16 лет и моложе). Они вступят в соперничество в компетенциях «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Флористика», «Туризм» и «Ветеринария».

В рамках чемпионата состоятся соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Участники возрастной категории 50+ посоревнуются в компетенциях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Предпринимательство».