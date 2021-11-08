Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Американская модель Эмили Ратаковски подверглась сексуальному насилию, будучи несовершеннолетней. Об этом 8 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Эмили Ратаковски Скриншот с YouTube

В мемуарах под названием «Моё тело» Ратаковски рассказала, что в возрасте 15 лет её изнасиловал молодой человек, с которым она состояла в отношениях. «Я ненавидела себя. Это был секс без согласия», — написала модель.

Ранее Эмили Ратаковски обвинила в домогательствах популярного исполнителя Робина Тика. По её словам, музыкант трогал её за грудь во время съёмок в клипе на хит Blurred Lines

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