Рига, , 18:00 — REGNUM В октябре 2021 года средний уровень потребительских цен в Латвии был на 6% выше, чем в октябре 2020 года. Об этом сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заметнее всего на удорожание товаров и услуг в октябре повлиял рост издержек, связанных с транспортом, жилой недвижимостью, продовольствием и безалкогольными напитками, здравоохранением, а также бытовой техникой.

Отмечается, что такого заметного прироста цен не наблюдалось с апреля 2009 года.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены в указанный период выросли на 4,5%. Рекордсменами роста стали картофель (+37,1%) и растительное масло (+26,8%). Подорожали свежие овощи (+14,8%), мясо домашней птицы (+10,6%), мясные изделия (+4,5%), дороже стали сыр и творог (+7,5%), молочные продукты (+10,1%), молоко (+9,2%), йогурт (+12,6%), мороженое (+6,5%) и яйца (+5,0%). Рост цен отмечен и на хлеб (+3,1%), муку и прочие изделия из зерновых (+8,9%), рис (+10,2%), макаронные изделия (+6,2%), оливковое масло (+10,2%), маргарин (+11,1%) и сахар (+4,4%).

Связанные с транспортом товары и услуги теперь обходятся в среднем на 15,6% дороже, чем годом ранее. При этом цена горючего выросла на 33,4% (дизтоплива — на 35,8%, бензина — на 29,3%, автогаза — на 38,9%).

Стоимость связанных с жилой недвижимостью товаров и услуг выросла на 11,8%. Латвийцы теперь больше платят за тепловую и электрическую энергию, природный газ, услуги по ремонту жилья, за твердое топливо, аренду жилья, материалы для содержания и ремонта жилищ, за вывоз мусора и услуги домоуправлений.

По сравнению с сентябрем 2021 года цены в Латвии выросли на 1,1%.