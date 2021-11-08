8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о недостатке газа в хранилищах на Украине.

Светлана Рыбина, , 18:16 — REGNUM Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что страна впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму в достаточном количестве, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане высказали своё мнение 7 ноября в социальной сети Facebook.

Дядя Сэм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Юлия Тимошенко European People's Party

«Играют судьбой страны и народа. Это просто издевательство, направленное в отношении собственных граждан!» — считает Vardan A.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное стечение обстоятельств является результатом деятельности украинской власти, оставивший свой народ без достаточного количества газа перед грядущей зимой.

«Все слова этой мадам лишь для «внутреннего потребления». У них одни рассказывают, что газа завались (даже Молдове его продают), а другие говорят, мол, наоборот, газа нет. Это «борьба за власть», пусть сами разбираются. Эти не замёрзнут, у них народ терпеливый, проверенный. Кто-нибудь обязательно придёт на помощь и поделится газом, как это было и ранее», — уверен Михаил Г.

Часть людей считает, что Киев остался без возможности перехватить в случае чего немного газа, ведь США даже Европе не решились предоставить помощь с топливом, когда цены взлетели вверх.

«Так ведь дядюшка Сэм обещал завалить Европу своим газом и пидманул. Поверили ему всей Европой и пролетели. Видимо, на Украине начали подозревать только сейчас, что никто им газа не подкинет в случае чего», — заметил Boris K.

Ряд пользователей указывает на то, что газовый дефицит на Украине — очевидная реальность, с которой властям придётся иметь дело.

Тарифы на газ

«Какой бы Тимошенко ни была опозоренной фигурой в украинской политике, тем не менее её словам в данном случае можно доверять. На Украине не может быть столько же газа, как и раньше, потому что цены на этот самый газ взлетели до небес, и уж кто-кто, но Киев точно не решился бы на такие траты. Значит, газ какое-то время точно не закупался», — отмечает Михаил З.

Некоторые комментаторы отмечают, что переживать за украинцев не стоит, потому что для обеспечения газом простых жителей запасов хватит, ведь больше не надо тратить голубое топливо для деятельности предприятий, которых на Украине больше нет.

«Да теперь Украине и не нужно столько газа и электроэнергии, как требовалось ранее. Сколько раньше потребляли было из-за производства, которого за семь лет практически не осталось. Переживут», — убеждена Алла Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что винить в таком унизительном положении киевским властям следует только себя.

«Самый цимес заключается в том, что Киев обманула Европа, предлагая высочайшие цены на российский газ, и сама украинская элита, которая не додумалась заключить с Газпромом заблаговременно контракт на поставку газа по адекватным тарифам. Россия в данном случае вообще ни при чём, даже не вздумайте нас винить в своём положении», — обращается Николай П.

Напомним, 7 ноября лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «Украина 24» о том, что страна впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму в достаточном количестве, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене.