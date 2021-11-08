Москва, 8 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Неполучение гражданином России в течение полугода пенсии может стать причиной, по которой прекратиться выплата пенсии, пишет 8 ноября со ссылкой на ПФР «МК».

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Также пенсию могут прекратить выплачивать, если гражданин не подтвердил в положенный срок инвалидность. Ещё одной причиной, по которому человеку перестанут выплачивать пенсию, является окончание срока действия его вида на жительство.

Пенсию по потере кормильца прекращают выплачивать после достижения получателем возраста 18 лет. Однако эта выплата продлевается до 23 лет, если получатель обучается на очной форме.