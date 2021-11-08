Стокгольм, , 18:04 — REGNUM В настоящее время в лене Стокгольм складывается кризисная ситуация в работе роддомов, поскольку все больше акушерок и медсестер намерены уволится, если местные власти не улучшат условий труда. В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен считает, что ответственность полностью лежит на региональной администрации Стокгольма. Об этом она заявила 7 ноября в интервью SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«Все регионы должны являться хорошими работодателями и делать все возможное, чтобы у сотрудников были лучшие условия труда. В данном случае речь идет об улучшении ситуации в роддомах», — заявила министр.

По словам мэра Стокгольма Ирен Свенониус, которая несет основную ответственность за найм медперсонала, ее администрация предприняла некоторые меры, но они оказались недостаточными:

«Мы сделали ряд вещей. Очевидно, этого было недостаточно, и здесь я должна быть критически настроена по отношению к себе — мы должны были сделать больше».

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