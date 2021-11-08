Калуга, 8 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Жители Калужской области со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума имеют возможность получить государственную социальную помощь на основании социального контракта. Соответствующий закон принят депутатами Законодательного собрания региона. Парламентарии расширили перечень направлений, по которым граждане могут получить государственную социальную помощь.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области 1800 социальных контрактов заключено в Калужской области

«Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, испытывающие проблемы с поиском работы, нуждаются в поддержке со стороны государства, — уверен председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. — В период пандемии эта тема приобрела особую актуальность. Задача областного закона — помочь преодолеть трудности».

Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области, граждане могут заключить социальный контракт и получить социальную помощь: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или деятельности в качестве самозанятого в размере до 250 тысяч рублей, а в случае обучения — дополнительно до 30 тысяч рублей на обучение; — на ведение личного подсобного хозяйства в размере до 100 тысяч рублей, в случае обучения — дополнительно до 30 тысяч рублей на обучение; на осуществление мероприятий по поиску работы с возможностью прохождения обучения или получения дополнительного профобразования в размере до 30 тысяч рублей. За период действия закона в Калужской области заключено порядка 1800 социальных контрактов, в том числе в текущем году — более 1600 на сумму 100 млн рублей. Общий объем средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на эти цели до конца года, составляет 284,5 млн рублей.

В числе тех, кто воспользовался правом на заключение социального контракта, — жительница города Жиздры Маргарита Тарасова. Она получила социальную помощь в размере 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. «В 2016 году я начала свой бизнес — открыла юридический кабинет и занялась оказанием консультационных услуг. Работа шла достаточно успешно, — рассказала Тарасова. — В прошлом году в связи с пандемией и введением ограничений деятельность пришлось приостановить почти на полтора месяца. Большую часть дохода мы потеряли. Первое время после открытия работали почти в убыток. Узнав о том, что существует возможность получения социальной помощи, решила ею воспользоваться. Составила бизнес-план, получила деньги, приобрела для работы оргтехнику, канцтовары, часть средств я потратила на аренду помещения и оплату налогов. В следующем году хотелось бы воспользоваться средствами на обучение, которые также предоставляются по соцконтракту».

Для получения социальной помощи по соцконтракту, следует обратиться в органы социальной защиты населения.