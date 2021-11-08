Стокгольм, 8 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В настоящее время посыл «Социал-демократов», направленный в адрес «Левых», является предельно обыкновенным: либо изберите на пост премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, либо получите ультраправое консервативное правительство во главе с лидером оппозиции Ульфом Кристерсоном. Об этом 8 ноября в своей авторской статье написал политический обозреватель газеты Expressen Виктор Барт-Крун.

Стокгольм. Швеция

Тот факт, что за счет своих голосов, которые «Социал-демократы» должны получить в риксдаге любой ценой, чтобы остаться во главе правительства, журналист называет «самой причудливой страницей в новой главе шведской политики». Он отмечает, что в принципе у «Социал-демократов» нет проблем сотрудничать с «Левыми». Однако проблема в том, что Андерссон необходимо набрать 175 голосов в риксдаге, чтобы стать премьер-министр — сделать это можно только получив голоса «Левых» и «Центристов», которые ни в какую не намерены сотрудничать с «коммунистами».

Напомним, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен должен подать заявление о своей отставке на этой неделе. Его преемником на этом посту должна стать Андерссон, если за нее проголосует риксдаг.