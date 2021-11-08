Таллин, 8 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Новый министр культуры, представитель Центристской партии Тийт Терик, в понедельник, 8 ноября, вступил в должность министра культуры. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Террик принес присягу в парламенте.

До вступления в должность министра Терик был председателем Таллинского горсобрания. Ранее он работал депутатом парламента Эстонии Рийгикогу (2016−2019) старейшиной таллинских районов Пирита (2007−2013) и Нымме (2013−2016). Ему 42 года, он женат, отец двоих сыновей.

Террик сменил на этом посту Аннели От, которая была вынуждена уйти в отставку под давлением со стороны правящей Реформистской партии. Премьер-министр Эстонии и глава реформистов Кая Каллас неоднократно и публично выражала недовольство тем фактом, что Отт оставалась единственной в ее кабинете министров человеком, кто не прошел процедуру вакцинирования.

Террик вакцинирован, сообщают эстонские СМИ.