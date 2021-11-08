Вологда, 8 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Вологодская область получит более 64 млн рублей на закупку кислородных концентраторов для лечения ковид-пациентов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор области Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force photo Жидкий кислород

«Объем потребления медицинского кислорода в моногоспиталях Вологды, Череповца и Великого Устюга постоянно растет — сегодня это уже восемь тонн в сутки. На аппаратах ИВЛ находятся 87 человек, 847 человек находятся на кислородной поддержке», — сообщил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине выявили 390 носителей коронавируса, девять человек скончались.