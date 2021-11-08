Минск, 8 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Одно из старейших националистических общественных объединений в Белоруссии ликвидировано по решению Верховного суда республики. Об этом 8 ноября сообщила председатель «Товарищества белорусского языка» («Таварыства беларускай мовы», ТБМ) Елена Анисим.

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

«Верховный суд принял решение о ликвидации ОО Товарищество белорусского языка имени Ф Скорины», — сообщила она на своей странице в Facebook. Сторонники и члены ликвидированной организации эмоционально выразили своё недовольство без стеснений в традиционном для них русофобском духе.

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Решение о ликвидации было принято после длительной паузы, которую Верховный суд взял при рассмотрении обращения министерства юстиции — инициатора ликвидации этой и других националистических организаций. Анисим неоднократно выступала со лживыми русофобскими заявлениями, а печатный орган «ТБМ» возвеличивал гитлеровских пособников, террористов и других «борцов за свободу». Тем не менее, госорганы Белоруссии не предпринимали решительных мер в отношении печатного органа организации и её членов, которые до сих пор работают в государственных организациях, участвуют в работе государственных комиссий и проявляют прочую активность.

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Напомним, лидер «ТБМ» Елена Анисим безуспешно пыталась стать «спойлером» Александра Лукашенко во время президентской кампании 2020 года. Объявив о своей победе, Лукашенко приказал «зачистить» Белоруссию от западной агентуры, включая не выказавших ему лояльности националистических партий, общественных организаций, СМИ, «фабрик мысли» и тому подобного.

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