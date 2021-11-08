Уфа, 8 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. 8 ноября пресс-служба Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сообщила, что хоккейному клубу «Салават Юлаев» было засчитано техническое поражение за отмененный матч с челябинским «Трактором». Матч регулярного чемпионата должен был состояться вчера, 7 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

Также источник сообщает, что данное решение было принято в соответствии с 20-м пунктом 30-й статьи дисциплинарного регламента КХЛ.

После 27-ми матчей «Салават Юлаев», набрав 38 очков, идет на третьей строчке в турнирной таблице группы «Восток» Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/22.