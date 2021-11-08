Сасово, Рязанская область, 8 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Меры поддержки предпринимателей, пострадавших от пожара на рынке, обсуждают в администрации Сасово Рязанской области. В результате пожара без рабочих мест остались 36 продавцов, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Городские власти проводят работу с фондами по кредитованию пострадавших предпринимателей и оказанию им помощи в виде заключения социальных контрактов через органы соцзащиты населения. Администрация также предложит в аренду пострадавшим частникам имеющиеся свободные торговые площади. В решении вопроса также участвуют уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин и заместитель министра промышленности и экономического развития региона Нина Соломонова.

Возгорание крытого рынка произошло утром 5 ноября. Полностью ликвидировать пожар удалось только к вечеру.