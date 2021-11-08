Воронеж, , 17:44 — REGNUM Систему предъявления QR-кодов в Воронежской области распространят на все общественные места по мере снятия действующих антиковидных ограничений, сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-код на электронном или бумажном носителе, подтверждающий вакцинацию или перенесение COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев, либо справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября требование предъявлять QR-коды ввели для заведений общепита. Однако с 25 октября, в связи с введением режима нерабочих дней, в регионе приостановили работу в том числе и ресторанов (кроме как на вынос и доставку), и пока они к работе не вернулись. Ранее власти также сообщили, что кинотеатры, театры и музеи в Воронежской области, возможно, вернутся к работе с 13 ноября, но для их посещения будут нужны QR-коды.