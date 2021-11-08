Воронеж, 8 ноября 2021, 17:44 — REGNUM Систему предъявления QR-кодов в Воронежской области распространят на все общественные места по мере снятия действующих антиковидных ограничений, сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября требование предъявлять QR-коды ввели для заведений общепита. Однако с 25 октября, в связи с введением режима нерабочих дней, в регионе приостановили работу в том числе и ресторанов (кроме как на вынос и доставку), и пока они к работе не вернулись. Ранее власти также сообщили, что кинотеатры, театры и музеи в Воронежской области, возможно, вернутся к работе с 13 ноября, но для их посещения будут нужны QR-коды.