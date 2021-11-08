Астрахань, 8 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Астрахани в многоквартирном доме на улице Николая Островского взорвался мусоропровод, сообщил портал «Астрахань.ру».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мусоропровод

Мусоропровод взорвался в подъезде № 4. Осколки трубы, как заявили очевидцы, засыпали несколько этажей. На место выехали спасатели, управляющая компания проводит проверку. Никто не пострадал.

По предварительным версиям, это могло произойти из-за забитой трубы мусоропровода или попавшего в неё вместе с мусором взрывоопасного вещества.