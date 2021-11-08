Четыре тысячи добровольцев «Молодёжки ОНФ» прошли обучение МЧС России
Москва, 8 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум.
Участники команды «Молодёжки ОНФ» продолжают осваивать навыки первой помощи пострадавшим и работы в условиях ЧС — от остановки крови до сердечно-легочной реанимации. Занятия проходят при поддержке МЧС России. Курсы добровольных спасателей прошли уже более 4 тысяч человек.
С 1 по 5 ноября к лекциям и практическим занятиям присоединились воспитанники всероссийского проекта по социализации «трудных» подростков «Тренер».
В Кемеровской области, несмотря на осенние каникулы, участники проекта вместе с волонтерами «Молодёжки ОНФ» побывали на первом занятии в ГУ МЧС России. Курс добровольных пожарных рассчитан на месяц, первая встреча носила ознакомительный характер.
Приступили к обучению с МЧС России также и волонтеры Саратовской области. Из-за противоэпидемиологических ограничений курс стартовал в онлайн формате. Лекцию провёл начальник отделения организации пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Саратовской области Вячеслав Михайлов. Волонтеры начали изучать приемы первой помощи пострадавшим в условиях ЧС. В рамках курса добровольцам предстоит освоить основные правила работы в зонах чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с населением, а также пройти противопожарную подготовку.
Тогда как в одних регионах волонтеры только начинают учиться, в других — уже заканчивают. В Иркутске, к примеру, завершился третий этап обучения добровольцев. На первых двух занятиях волонтеры изучали комплекс сердечно-легочной реанимации и способы остановки кровотечения. Третья обучающая встреча была посвящена неотложной помощи при переломах и правилам транспортировки пострадавших.
В связи с эпидемиологической ситуацией в ряде регионов обучение добровольцев перешло в онлайн-формат. В Курской области профилактическое онлайн-занятие для студентов педагогического колледжа провели преподаватели ГИМС МЧС России. Старший инспектор ГИМС по маломерным судам Александр Гречишников рассказал о мерах предосторожности и правилах поведения на водных объектах в зимний период. Студентам показали видеоурок о спасении людей из ледяной воды. Завершилась встреча онлайн-диалогом добровольцев с инспектором в формате вопрос-ответ.