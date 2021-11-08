София, , 17:42 — REGNUM В селе Радиново (Пловдивская область Болгарии) зафиксированы случаи массового заражения домашних животных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом 8 ноября информирует софийская газета «Труд».

Африканская чума свиней Алла Осінь

Как отметило Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов (БАБП), очаг заболевания обнаружен на одной из местных животноводческих ферм. Согласно официальной информации, все 180 зараженных свиней будут уничтожены в течение ближайших 24-х часов.

Согласно нормам законодательства ЕС, соответствующий карантин будет введен в трехкилометровой зоне, лабораторные наблюдения будут осуществляться в населенных пунктах в радиусе десять километров.

Руководство БАБП обратилось ко всем местным жителям и фермерским хозяйствам, содержащим домашних свиней, с требованием в двухдневный срок провести полную вакцинацию своих питомцев.

В связи с инцидентом в Пловдивскую область выехали специальные бригады экстренных противоэпидемических служб. По предварительным данным, соответствующие профилактические работы в регионе продлятся до конца декабря нынешнего года.

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