Москва, 8 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Подозреваемые в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве могут получить как реальный, так и условный срок. Об этом 8 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Он прокомментировал громкое дело о нападении на мужчину и его маленького ребёнка в Новых Ватутинках в Москве. Ранее суд принял решение об аресте участников драки.

«Напавшие на мужчину в Новой Москве могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье «Хулиганство» УК РФ, также, если будут доказаны телесные повреждения, за нанесение телесных повреждений легкой степени тяжести. Также стоит отметить, что один из потерпевших является несовершеннолетним ребенком, и это обстоятельство также будет учитываться судом. Как показывает судебная практика, у нападавших есть большой шанс получить условное наказание. Будут учтены характеристики их личностей, учитывая, что это молодые люди, они скорее всего не имеют уголовного прошлого и будут характеризоваться по месту жительства положительно. Оптимальный прогноз для них — три года лишения свободы условно. Конечно, по одному факту нападения на прохожего никто корректировать уголовное законодательство не будет. Однако здесь надо учитывать общую политическую ситуацию в стране: в контексте того, что напавшие не являются представителями титульной национальности, государство может использовать их задержание для успокоения общественного мнения в отношении мигрантов и миграционной ситуации в стране. Поэтому нельзя исключать тот факт, что данное нападение может быть использовано для организации показательного процесса», — сказал адвокат.

Эксперт при этом допускает, что из-за общественного резонанса нападавшим могут присудить и реальный срок, и в данном случае не имеет значения национальность и гражданство.

«За хулиганство согласно ст. 213 УК РФ предусмотрено лишение свободы до двух лет и это без отягчающих обстоятельств. А в данном случае они были — за хулиганство, совершённое группой лиц, могут присудить до 7 лет лишения свободы. То есть, с одной стороны за аналогичные нарушения в других случаях без общественной огласки суд зачастую ограничивается условным сроком, но вот ввиду общественной огласки может показательно наказать всех нарушителей. На 7 лет вряд ли лишат свободы, но по реальным прогнозам суд, скорее всего, постановит лишение свободы на 1−2 года», — полагает Ревзин.

Как сообщало ИА REGNUM, в деле о драке в Новых Ватутинках нет никакой национальной подоплёки, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.