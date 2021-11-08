Москва, 8 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Глубоко модернизированный лёгкий вертолёт Ка-226Т совершил свой первый полёт, сообщает 8 ноября холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Улан-удэнский авиационный завод Ка-226Т

Отмечено, что машина вышла на лётные испытания, которые пройдут в лётно-испытательном комплексе Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов».

«Глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, разработка которого ведется холдингом «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», приступил к летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Это первая российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой полностью велась в цифровом виде», — указано в сообщении холдинга.

В результате модернизации улучшены аэродинамические характеристики вертолёта, внесены серьёзные изменения в конструкцию планера, фюзеляжа и топливной системы.

«Значительно обновлена и несущая система машины — Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности», — отмечают в холдинге «Вертолеты России».

Вертолёт Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, хорошо управляется в условиях разреженного воздуха, высокоэффективен при полетах над поверхностью морей и наиболее подходит для действий с палубы различных кораблей и судов.