Петрозаводск, , 17:57 — REGNUM В Республике Карелия первым компонентом вакцины от ковида привилось 49% населения, а полностью завершили вакцинацию 44,7% местных жителей. Об этом 8 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По данным на 8 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 237 543 человека (49% от численности взрослого населения). Полностью привились 216 321 (44,7% от численности взрослого населения).

«Граждан старше 60 лет — 79 740 (53,4% от населения старше 60 лет)», — добавил министр.»

Всего в Карелию поступило 361 826 доз противоковидных вакцин. В прививочных пунктах, в том числе в мобильных, сейчас имеется 98 тыс. доз.

Читайте ранее в этом сюжете: Отстраненный от работы противник вакцинации подал в суд в Карелии