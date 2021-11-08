Москва, , 17:38 — REGNUM Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова предложила ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы поправку об увеличении минимум в два раза расходов на обеспечение жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом шла речь в ходе обсуждения с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева поправок в проект госсметы на очередную трехлетку ко второму чтению.

Анна Кузнецова Иван Шилов, ИА REGNUM

«Одним из серьезнейших вопросов, как мы считаем, является вопрос обеспечения жильем инвалидов, вставших на очередь еще до 2005 года. По данным Счетной палаты, темп предоставления жилых площадей настолько низкий, что количество людей, которые, так скажем, решили свой квартирный вопрос, вдвое меньше, чем людей, которые утратили это право», — сказала Кузнецова.

Она при этом напомнила, что президент РФ Владимир Путин поручил к 1 января 2025 года выполнить взятые регионами обязательства по обеспечению жильем инвалидов этой категории категории.

Сейчас проект главного финансового документа страны предполагает выделение на эти цели 5,6 млрд рублей на три года. Увеличение расходов позволит приблизить сроки реализации поручения президента.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, средства на эти цели можно изыскать ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы.

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