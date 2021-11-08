Вашингтон, 8 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Известная хакерская группа Fail0verflow заявила, что ей удалось добиться значительного прогресса во взломе системы безопасности PlayStation 5. Об этом 8 ноября сообщает портал Eurogamer.

David Whelan Хакер

Хакеры объявили, что получили доступ к «корневым ключам PS5», которые используются для дешифровки «прошивки» консоли. Отметим, что они не объяснили, каким образом им удалось это сделать, и не сообщили о дальнейших планах. Издание отметило, что в любом случае разработка Fail0verflow является для Sony серьёзной проблемой.

https://twitter.com/fail0verflow/status/1457526453105569792

Напомним, продажи PlayStation 5 начались 12 ноября 2020-го, таким образом, для взлома новой консоли хакерам понадобилось около года. Стоит отметить, что в 2011 году группа Fail0verflow взломала PlayStation 3, а в 2016 — PlayStation 4.