Астрахань, 8 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Астрахани 2 ноября 24-летний местный житель взял в заложницы женщину и грозился убить себя из-за бывшей сожительницы, которая не давала ему увидеться с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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В полицию о неадекватном поведении мужчины сообщила 19-летняя бывшая сожительница. Ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина находился в её квартире, высказывал угрозы суицида и удерживал в помещении 20-летнюю подругу астраханки, угрожая убить её. По его словам, его бывшая сожительница не даёт ему общаться с ребёнком. Во время общения с полицией он угрожал выпрыгнуть из окна шестого этажа и повредил кухонным ножом свое предплечье.

Мужчину обезвредили и задержали, ему оказали медицинскую помощь. Его заложница не пострадала. За угрозу убийством его привлекут к уголовной ответственности. По факту незаконного лишения свободы проводится процессуальная проверка.