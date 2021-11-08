8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 17:48 — REGNUM Заявление бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него есть план по «реинтеграции» Крыма и Донбасса, который заключается в разработке «закона о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также в подготовке «закона об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прежде чем что-то наворотить в отношении Крыма, вы лучше поднимитесь с дивана, поезжайте туда (благо вам недалеко) и спросите у местных жителей, что они думают об Украине. Думаю, что у большинства даже самых упоротых украинцев мир перевернётся от услышанного», — предполагает Елена К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные планы не вызывают ничего иного, кроме недоумения, потому что спустя столько лет и всего того подлого, что совершила Украина в отношении жителей Крыма и Донбасса, глупо ожидать от людей желания вновь оказаться в ежовых рукавицах киевских властей.

«Сколько ещё можно жить в виртуальном мирке и продолжать рвать в куски и нервировать свой народ в собственной стране?! Когда наступит уже мир, добро и тепло в сегодняшней Украине?» — задаётся вопросом Людмила К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киеву для того, чтобы «завоевать» расположение жителей Крыма и Донбасса, следовало бы, во-первых, перестать убивать мирных граждан и, во-вторых, вернуть экономическую стабильность своему государству.

«Вернуться куда? В состав самой бедной территории в Европе? После того, как Крым наконец-то воссоединился с Россией, о чём мечтал десятки лет? Киевские власти живут в своём параллельном дебильном мирке, не желая увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле», — считает Тамара П.

Часть людей считает, что главной катастрофой Украины является не потеря Крыма и Донбасса, а обескураживающее бегство населения страны как на Запад, так и на Восток.

«Вы бы лучше своих граждан вернули на Родину, которые из-под вашей власти сбежали в Москву и в Европу. Дайте им уже, наконец-то, достойную работу с достойной зарплатой. Разбежались украинцы по всему миру за длинным рублем», — отмечает Олег Г.

«А что вам Крым? У вас переписи населения уже сколько лет не было? Страшно представить себе, сколько населения Украина потеряла за последнее время. В этой ситуации никакой Крым и Донбасс погоды не сделают. Это катастрофа национального масштаба, и виновники — власти во главе с украинским президентом», — поделилась своим мнением Василиса П.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего Аваков не собирается в действительности «реинтегрировать». Все эти движения призваны пустить пыль в глаза собственному населению, пишут граждане.

«Киевские власти продолжают кормить своё население подобной чушью. Всем же ясно, что, как и раньше, всё сведётся к банальному распилу бюджетных денег и имитации активной деятельности. На большее они попросту неспособны. Иначе бы уже продемонстрировали стремление вернуть утраченное», — написал Ринат Н.

Напомним, 6 ноября бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в эфире канала «Украина 24», что у него есть план по «реинтеграции» Крыма и Донбасса, который заключается в разработке «закона о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также в подготовке «закона об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления.