Екатеринбург, 8 ноября 2021, 17:28 — REGNUM
Депутат Госдумы Жанна Рябцева (фракция «Единая Россия»), в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощь #Мывместе, посетила ковидный центр в Екатеринбурге. Здесь ежедневно десятки волонтеров собирают информацию о состоянии амбулаторных больных. Все данные оперативно передаются специалистам в медицинские учреждения, которые принимают решение о дальнейшем лечении пациента. Жанна Рябцева не только оценила работу центра, но и присоединилась к работе волонтеров.
Колл-центр был открыт по инициативе штаба акции #Мывместе в Свердловской области год назад. За это время волонтеры совершили более 100 000 звонков. Информацию о состоянии здоровья пациента диспетчеры собирают по чек-листу, разработанному министерством здравоохранения. В разговоре волонтеры — студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) выясняют, как протекает лечение, по необходимости вызывают пациенту скорую помощь или сообщают лечащему врачу о необходимости внесения корректировок в лечение.
По инициативе Жанны Рябцевой число волонтеров в ковидном центре будет увеличено. На помощь к волонтерам из СОМК придут добровольцы из других некоммерческих организаций, активно участвующих в реализации акции #Мывместе.