Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM

Депутат Госдумы Жанна Рябцева (фракция «Единая Россия»), в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощь #Мывместе, посетила ковидный центр в Екатеринбурге. Здесь ежедневно десятки волонтеров собирают информацию о состоянии амбулаторных больных. Все данные оперативно передаются специалистам в медицинские учреждения, которые принимают решение о дальнейшем лечении пациента. Жанна Рябцева не только оценила работу центра, но и присоединилась к работе волонтеров.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

Жанна Рябцева. Автор «Сегодня поработала оператором в колл-центре, обзвонила пациентов — это люди которые находятся на амбулаторном лечении дома. Мы прошли по чек-листу: какие симптомы, как они себя чувствуют, имеют ли осложнения. Общались с родителями больных детей, выясняли, чем лечатся малыши, разговор состоялся очень плодотворный — будут внесены корректировки в лечение, после передачи информации врачам. Люди на том конце провода благодарили за то, что мы интересуемся их состоянием, держим на контроле. Работу эту волонтеры проводят ежедневно. Это существенная помощь здравоохранению», — уточнила

Колл-центр был открыт по инициативе штаба акции #Мывместе в Свердловской области год назад. За это время волонтеры совершили более 100 000 звонков. Информацию о состоянии здоровья пациента диспетчеры собирают по чек-листу, разработанному министерством здравоохранения. В разговоре волонтеры — студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) выясняют, как протекает лечение, по необходимости вызывают пациенту скорую помощь или сообщают лечащему врачу о необходимости внесения корректировок в лечение.

По инициативе Жанны Рябцевой число волонтеров в ковидном центре будет увеличено. На помощь к волонтерам из СОМК придут добровольцы из других некоммерческих организаций, активно участвующих в реализации акции #Мывместе.