Кабул, , 17:28 — REGNUM Положительно оценил уровень отношений Москвы с афганским МИД российский посол Дмитрий Жирнов 8 ноября в эфире «России 24».

Кабул, Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Заявив, что у Москвы с афганским дипломатическим руководством «складываются нормальные» отношения, Жирнов пояснил, что дипломатам «удаётся решать все вопросы, которые стоят перед посольством».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Совбез ООН намерен провести заседание по ситуации в Афганистане.

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