Нижний Новгород, 8 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В социальной сети жители Нижнего Новгорода поделились фотографиями отреставрированного танка времен Великой Отечественной войны. Вандалы оставили на T-34 надпись «Ксю дура». «Только вот кто в этой истории настоящий дебил, кажется очевидным», — написали авторы телеграм-канала «Нижний №1».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Пользователи социальной сети негодуют по поводу надписей, появившихся на танке Т-34 на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Одни требуют найти виновных, другие с грустью подмечают, что нынешним детям не привили уважения к истории страны.

«Какой позор, ну и поколение», — написал пользователь под именем I.

«Поколение Моргенштейнов», — согласился Игорь Кушнер.

«Этот танк, вообще-то, самая популярная детская площадка у местных. Как ни вижу его, одна куча детей на нем лазят, другая куча бегает вокруг. Это вообще не удивительно, что на нем что-то начиркали», — написал Alexander Morrow.

«Из серии «Киса и Ося были тут». Неискоренимо, к сожалению», — считает Alex nev-sky.

«Вообще забавно: вандалы в древнем мире крушили в хлам статуи, здания, более современные — какие-нибудь картины в музеях. А тут надпись на танке? Карл! Вандалы надписью танк отвандалили! То ли вандалы уже не те, то ли каким-то другим словом эти вещи должны называться», — считает Станислав Изотов.

Другие пользователи высказались более эмоционально и категорично.

«Башку бы за это оторвать, совсем не думают своей бестолковой», — рассердился Роман Сухов.

Случай с танком в Нижнем Новгороде всколыхнул давний спор о том, кто несет ответственность за воспитание детей — родители или школа?

«Воспитание и образование на удалёнке», — предположил Олег Шумилов причину этого инцидента.

«Воспитание, к сожалению, даёт свои плоды. Если бы этих ребят в школе готовили по правильной программе ОБЖ и был урок начальной военной подготовки, мысли что-то начиркать на танке даже не возникло бы. Ребята нахулиганили, согласен. Но давайте посмотрим факты. Ничего националистического или экстремистского нет. Дети, скорее всего, не сильно в курсе, где «не хорошо» писать любовные послания», — высказался Максим Ядрихинский.

«Если бы этих дебилов правильно воспитывали в семье задолго до ОБЖ и НВП [этого бы не случилось]», — уверена Светлана Морозова.

«Мы тоже были мальчишками и девчонками. Хулиганили, да ещё как. Но позволить такое, боже упаси. А что будет, если дома узнают, а узнают обязательно, а в школе, тут и пионерская линейка и отберут комсомольский билет. Короче, мало не покажется. […] Воспитание было со всех сторон, а не только в семье. Это результат перестройки и вседозволенности», — предположила Лидия Павлычева.