Кострома, , 17:55 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 в период нерабочих с 30 октября по 7 ноября 2021 года прошли 16,6 тысячи костромичей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Мобильный пункт вакцинации в костромском торговом центре Https://adm44.ru

Количество желающих сделать прививку в этот период значительно возросло. Для сравнения, с 16 по 24 октября медики вакцинировали лишь 10,7 тысяч человек, что на 55% меньше, чем в длинные «выходные».

В общей сложности иммунизацию прошли 36,7% населения Костромской области. Отметим, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся сложной. Суточное число новых случаев инфекции превышает 200 на протяжении недели. По состоянию на 8 ноября COVID-19 выявили у 208 человек.

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