Москва, , 17:23 — REGNUM С 30 октября по 7 ноября общество «Знание» провело всероссийский онлайн-марафон «Дома со «Знанием». Каждый день был посвящен своей теме: истории, науке, IT, медицине, инклюзивности, также прошел день для школьников и студентов, игровой день и день народного единства. В Марафоне приняли участие 126 авторитетных спикеров.

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Марафон открыл день истории и увлекательные лекции о тайнах Древней Руси, общественно-политических движениях в России второй половины XIX века и месте нашей страны в современной истории.

Второй день был посвящен инклюзивности. Российский программист и общественный деятель, основатель LINKa Иван Бакаидов рассказал о проблемах и перспективах развития инклюзивной среды в России: «Не только инфраструктура, но и цифровая среда в России еще недостаточно инклюзивна и безбарьерна для людей с инвалидностью. Этот вопрос нужно решать как с просветительской точки зрения — рассказывая в СМИ о людях с особенностями развития, так и с технической стороны. К примеру, я разработал 5 программ LINKa — «Пиши», «Смотри», «Бумажная клавиатура», «Покажи» и «Играй». Эти программы дают возможность людям с инвалидностью полноценно коммуницировать с миром».

Дмитрий Поликанов, принявший участие в дискуссии «Инновационные инклюзивные технологии». Автор «В последние годы появилось очень много и ребят, которые запускают стартапы, и серьезных компаний, которые развивают инклюзивные технологии и помогают людям с разными видами инвалидности жить полноценной жизнью, учиться, работать, общаться. Сегодня это стало отдельным направлением, и мы видим, как меняется интерес рынка и серьезной индустрии к нему», — рассказал президент благотворительного фонда «Со-единение», принявший участие в дискуссии «Инновационные инклюзивные технологии».

Первое ноября стало днем медицины — во время борьбы с коронавирусом это, безусловно, одна из самых важных сфер. Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов обсудили важность вакцинации во время новой волны коронавируса.

Автор «Вирус вошел в человеческую популяцию в одном виде, постепенно приспосабливался, и рано или поздно должен был появиться доминантный вариант, который вытеснит все остальные. Мы сейчас видим, что во всем мире стал доминировать вариант «дельта». Он будет немного меняться, но уже можно делать осторожный прогноз, что этот вирус и останется. В этом есть определенные плюсы — это позволит модифицировать вакцины под конкретный вариант, и быстрее сформируется иммунитет. Однако минусы для пациентов в том, что он более заразный, имеет более короткий инкубационный период и лучше приспособился к нам, захватывает более широкие группы населения — в популяции появились новые группы риска», — сказал Александр Семенов.

Второе ноября оказалось особенно интересным и полезным для школьников. Одним из самых ярких событий дня стало интервью на тему «Будущее образование: цифровизация и персональные уроки. Заменит ли учителя искусственный интеллект?» Андрея Себранта, директора по стратегическому маркетингу Яндекса.

Автор «Никакой комплекс технологий без преподавателя не даст результата. Образование — это та самая область, где взаимодействие между учителем и учеником — это самое главное и самое важное. Принципиально невозможно, что технологии заменят учителя. При этом большой ошибкой является бояться технологий. Они созданы не богами, технологии сами по себе беспомощны, и все зависит от человека, который вооружен технологиями, который ими пользуется», — сказал Андрей Себрант.

Третье ноября было посвящено науке. На дискуссиях и интервью речь шла о космосе, матричных РНК-вакцинах, нейросетях, дополненной реальности и о том, как наука влияет на экологию.

Четвертое ноября приурочили ко Дню народного единства. Аудиторию пригласили вспомнить, кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, как восстанавливалось государство после смутного времени и какие малые народы проживают в нашей стране. Темой дня также стали путешествия по регионам России. Арктический блогер №1, путешественник и исследователь Богдан Булычев рассказал о проекте «Экомониторинг Арктики», который пройдет при поддержке российских ведомств: «За пять лет мы планируем проехать от границы с Норвегией до границы с США на Чукотке, мы проедем весь Северный морской путь, посетим все архипелаги, сделаем полное описание загрязнений, составим их градацию по времени, в течение которого их необходимо убрать. С нами в команде будут экологи, и на основании данных экспедиции будет составлена федеральная программа по очистке Арктики от загрязнений».

Пятое ноября стало днем для студентов. Спикеры говорили о перспективах онлайн-образования, новых подходах к обучению и профессиях будущего. 6 ноября был Игровым днем. Компьютерные игры давно и прочно вошли в нашу жизнь. Во время дискуссии «Киберспорт — работа будущего?» сооснователь Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подчеркнул, что на сегодняшний день аудитория российского киберспорта составляет порядка 15 миллионов человек, а участников киберспортивных соревнований ФКС России — около ста тысяч человек ежегодно. Он призвал родителей не бояться увлечения детей киберспортом в ущерб учебе и здоровью.

Автор «Физические нагрузки и правильное питание — основа тренировок киберспортсменов. Киберспорт, если он правильно выстроен, никоим образом не мешает учебе, он не мешает здоровому образу жизни — наоборот, это все составляющие взращивания гармонично развитой личности», — отметил он.

Шестого ноября состоялась четвертая отборочная игра всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», которая завершила ее отборочный этап. 7 ноября Марафон завершился днем IT, на котором обсуждали искусственный интеллект, тренды в цифровом бизнесе и перспективы современных компьютерных технологий.

Максим Древаль. Автор «Мы решили провести этот Марафон в дни каникул и нерабочие дни. И название его не случайно — «Дома со «Знанием». Сегодня как никогда важно обезопасить себя и своих близких от коронавируса, именно поэтому мы предложили всем остаться дома, провести это время с пользой и получить новые знания. В течение девяти дней профессионалы, эксперты из разных областей знания читали лекции и участвовали в дискуссиях на разные темы. Трансляции их выступлений получили более 25 миллионов просмотров — это подтверждает, что Марафон получился по-настоящему масштабным и интересным», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание»

Трансляции выступлений «Дома со «Знанием» доступны на платформах Российского общества «Знание» в VK и на YouTube.