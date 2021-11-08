Более 25 миллионов просмотров набрали трансляции «Дома со «Знанием»
Москва, 8 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября общество «Знание» провело всероссийский онлайн-марафон «Дома со «Знанием». Каждый день был посвящен своей теме: истории, науке, IT, медицине, инклюзивности, также прошел день для школьников и студентов, игровой день и день народного единства. В Марафоне приняли участие 126 авторитетных спикеров.
Марафон открыл день истории и увлекательные лекции о тайнах Древней Руси, общественно-политических движениях в России второй половины XIX века и месте нашей страны в современной истории.
Второй день был посвящен инклюзивности. Российский программист и общественный деятель, основатель LINKaИван Бакаидов рассказал о проблемах и перспективах развития инклюзивной среды в России: «Не только инфраструктура, но и цифровая среда в России еще недостаточно инклюзивна и безбарьерна для людей с инвалидностью. Этот вопрос нужно решать как с просветительской точки зрения — рассказывая в СМИ о людях с особенностями развития, так и с технической стороны. К примеру, я разработал 5 программ LINKa — «Пиши», «Смотри», «Бумажная клавиатура», «Покажи» и «Играй». Эти программы дают возможность людям с инвалидностью полноценно коммуницировать с миром».
Первое ноября стало днем медицины — во время борьбы с коронавирусом это, безусловно, одна из самых важных сфер. Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов обсудили важность вакцинации во время новой волны коронавируса.
Второе ноября оказалось особенно интересным и полезным для школьников. Одним из самых ярких событий дня стало интервью на тему «Будущее образование: цифровизация и персональные уроки. Заменит ли учителя искусственный интеллект?» Андрея Себранта, директора по стратегическому маркетингу Яндекса.
Третье ноября было посвящено науке. На дискуссиях и интервью речь шла о космосе, матричных РНК-вакцинах, нейросетях, дополненной реальности и о том, как наука влияет на экологию.
Четвертое ноября приурочили ко Дню народного единства. Аудиторию пригласили вспомнить, кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, как восстанавливалось государство после смутного времени и какие малые народы проживают в нашей стране. Темой дня также стали путешествия по регионам России. Арктический блогер №1, путешественник и исследователь Богдан Булычев рассказал о проекте «Экомониторинг Арктики», который пройдет при поддержке российских ведомств: «За пять лет мы планируем проехать от границы с Норвегией до границы с США на Чукотке, мы проедем весь Северный морской путь, посетим все архипелаги, сделаем полное описание загрязнений, составим их градацию по времени, в течение которого их необходимо убрать. С нами в команде будут экологи, и на основании данных экспедиции будет составлена федеральная программа по очистке Арктики от загрязнений».
Пятое ноября стало днем для студентов. Спикеры говорили о перспективах онлайн-образования, новых подходах к обучению и профессиях будущего. 6 ноября был Игровым днем. Компьютерные игры давно и прочно вошли в нашу жизнь. Во время дискуссии «Киберспорт — работа будущего?» сооснователь Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подчеркнул, что на сегодняшний день аудитория российского киберспорта составляет порядка 15 миллионов человек, а участников киберспортивных соревнований ФКС России — около ста тысяч человек ежегодно. Он призвал родителей не бояться увлечения детей киберспортом в ущерб учебе и здоровью.
Шестого ноября состоялась четвертая отборочная игра всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», которая завершила ее отборочный этап. 7 ноября Марафон завершился днем IT, на котором обсуждали искусственный интеллект, тренды в цифровом бизнесе и перспективы современных компьютерных технологий.
Трансляции выступлений «Дома со «Знанием» доступны на платформах Российского общества «Знание» в VK и на YouTube.