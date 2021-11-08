Тбилиси, 8 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Грузинское оппозиционное движение «Дроа» заявило о своём переходе на режим «чрезвычайного положения» и готовности к проведению различных акций протеста, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинский флаг

«Положение заключенного Саакашвили с каждом днём становится всё более критическим. Наряду с этим, голодает лидер «Дроа» Елена Хоштария. Мы преходим к чрезвычайному положению, мы будем участвовать во всех ненасильственных акциях. Как члены [оппозиционной] коалиции мы будем принимать активное участие в её работе, будем планировать различные акции и различные действия», — заявила член «Дроа» Нино Гогуадзе.

Напомним, что арестованный 1 октября бывший президент Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. А несколько дней назад голодать в поддержку Саакашвили прямо в здании грузинского парламента стала лидер «Дроа» Елена Хоштария.