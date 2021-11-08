Ярославль, 8 ноября 2021, 17:22 — REGNUM Правительство Ярославской области отзовёт разрешение на строительство магазина на улице Нефтяников в Ярославле. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Против стройки выступили жители района, которые обратились к врио губернатора Михаилу Евраеву. 3 ноября на место выехали сразу несколько городских и областных чиновников, которые встретились с людьми.
Ярославцы рассказали, что в месте предполагаемого строительства находится труба газопровода высокого давления. Эту информацию пообещал проверить заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. Результат не заставил долго ждать, сообщил активист Валерий Пьяньков.
Также с застройщиком должен встретиться мэр Ярославля Владимир Волков.
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