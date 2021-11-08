Ярославль, 8 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области отзовёт разрешение на строительство магазина на улице Нефтяников в Ярославле. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Стройка в Ярославле

Против стройки выступили жители района, которые обратились к врио губернатора Михаилу Евраеву. 3 ноября на место выехали сразу несколько городских и областных чиновников, которые встретились с людьми.

Ярославцы рассказали, что в месте предполагаемого строительства находится труба газопровода высокого давления. Эту информацию пообещал проверить заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. Результат не заставил долго ждать, сообщил активист Валерий Пьяньков.

«Сегодня правительство Ярославской области получило письмо от «Газпрома» о том, что труба действительно высокого давления, правительство области отзовет действующее разрешение на строительство. Информация об этом будет опубликована на аккаунтах правительства области, само письмо не предоставят, так как это их внутренняя переписка. Арендатор вправе в дальнейшем скорректировать свой проект (непонятно как, если на всем земельном участке нельзя ничего строить) и получить новое разрешение на строительство», — рассказал Валерий Пьяньков.

Также с застройщиком должен встретиться мэр Ярославля Владимир Волков.