Вашингтон, , 17:22 — REGNUM В Вооруженных силах США официально восстановлено 56-е командование полевой артиллерии, до 1991 года руководившее развернутыми в Европе ракетами средней дальности, сообщает 8 ноября пресс-служба европейского командования США.

Американские ракеты средней дальности «Першинг-2» Research.archives.gov

Официальная церемония восстановления командования была проведена на военной базе США, расположенной в немецком городе Висбаден, где также размещается штаб командования Армии США в Европе и Африке.

Восстановленное командование ракетами средней дальности возглавил генерал-майор Стивен Мараниан, оно будет базироваться в городе Майнц-Кастель, неподалеку от штаба Армии США в Висбадене.

«Это важное подразделение является частью процесса восстановления возможностей Армии США по проведению боевых операций на всем театре военных действий», — заявил на церемонии командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи.

Напомним, 56-я артиллерийская бригада Армии США, вооруженная ракетами средней дальности Pershing II, была расформирована и полностью выведена из Германии 30 сентября 1991 года.

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