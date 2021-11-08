Скопинский район, Рязанская область, 8 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Скопинском районе Рязанской области. У водителя не было прав на управление транспортом, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе районной Госавтоинспекции.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Железнодорожный переезд

По предварительным данным, 7 ноября в 10:45 водитель автомобиля ВАЗ 21 099 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с поездом «Тамбов-Москва». За рулём находился житель Милославского района 1998 года рождения, который не имел водительских прав.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗа и его пассажир 2003 года рождения.