Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. С начала массовой вакцинации населения от COVID-19 зимой 2021 года полиция Санкт-Петербурга возбудила почти 30 уголовных дел за подделку документов, связанных с пандемией коронавируса. Об этом телеканалу «78» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Так, полицией было возбуждено 29 уголовных дел по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). ИА REGNUM рассказывало о некоторых из них. Так, в июле текущего года полиция Петербурга выявила преступную схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Врач и медсестра за несколько тысяч рублей предоставляли справки о якобы пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также отрицательных ПЦР-тестах.

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При схожих обстоятельствах в октябре текущего года были задержаны пять сотрудников поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И. П. Павлова (поликлиника №31 КДЦ): один врач общей практики и четыре медицинские сестры. Сотрудники экономической полиции установили преступную схему по фиктивной вакцинации петербуржцев от COVID-19 за дополнительную плату. Однако их обвинили в получении взятки группой должностных лиц в значительном размере по предварительному сговору.

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Отметим, что за подделку изготовление или оборот поддельных документов наказываются штрафом, принудительными работами, ограничением или лишением свободы на срок до трёх лет.