Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели пенсионера. Мужчина выпал из окна дома № 2 по улице Комсомольской. Об этом заявил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Полиция

Иван Шилов © ИА REGNUM

Личность погибшего уже установили. Им оказался местный житель 1939 года рождения. По словам Горелых, родственник, проживавший с погибшим в одной квартире, сообщил, что конфликтов с пенсионером у него не было.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают людей, проживающих в том же доме. В ведомстве отрабатывают все версии произошедшего.